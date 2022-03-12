غالتييه يواصل تفوقه وتحقيقه للنتائج الإيجابية من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 20:04 3:36 دقيقة يعتبر مدرب نيس كريستوف غالتييه من أفضل المدرّبين الفرنسيين حالياً بالنظر إلى نتائجه الكبيرة المميزة مع النادي الجنوبي هذا الموسم في الدوري والكأس. غالتييه قاد أيضا ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي. تقارير إخبارية كريستوف غالتييه الدوري الفرنسي نيس -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة الفرنسي بينوا بير يودع بطولة إنديان ويلز 1:49 دقيقة فوز ثمين لوفاق سطيف على أمازولو 0:39 دقيقة روغليتش يحافظ على صدارة سباق باريس نيس 4:47 دقيقة "هاتريك" رونالدو يقود يونايتد للفوز على توتنهام 3:36 دقيقة غالتييه يواصل تفوقه وتحقيقه للنتائج الإيجابية 2:54 دقيقة الأهلي طرابلس ينشد الفوز من بوابة زاناكو 4:42 دقيقة حوريا يتغلّب على الرجاء الرياضي 0:51 دقيقة فوز بيترو أتلتيكو يؤهل الوداد ويقصي الزمالك 2:40 دقيقة الترجي يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النجم 3:54 دقيقة ليفربول يفوز على برايتون وصلاح يواصل التألق