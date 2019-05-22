وقال في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس النادي جان-هنري إيرود "لقد قررت الرحيل. اقترحت هذا الحل على الرئيس الذي وافق عليه".

أضاف "اذا أنصت لشخصيتي وتصميمي، لكنت بقيت، لكن اذا أنصت للمنطق من الأفضل الإعلان عن ذلك (الرحيل) الآن".

وتولى غارسيا (55 عاما) تدريب الفريق الجنوبي في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بهدف إعادته الى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فترة من انتقال ملكيته إلى الثري الأميركي فرانك ماكورت.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مدد غارسيا عقده حتى عام 2021، لكنه سيغادر ملعب فيلودروم قبل عامين من نهاية عقده، بعد فشله في إنهاء الموسم الحالي بين الثلاثة الأوائل في ترتيب الدوري الفرنسي.

ويحتل مرسيليا حاليا المركز السادس برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف مونبلييه الخامس، قبل مباراتهما في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة الجمعة. وحتى في حال تمكن مرسيليا من إنهاء الموسم خامسا، فذلك لن يؤهله حتى للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



