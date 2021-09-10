رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:33 0:38 دقيقة أكد جون بيير ريفير، رئيس نادي نيس الفرنسي، أن النادي لن يستأنفَ القرارَ الصادر بخصم نقطتين من رصيد الفريق إحداهما مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية أحداث الشغب في مباراة مارسيليا الشهرَ الماضي. تقارير إخبارية مرسيليا نيس -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان