وأضاف أوليفيي ليتان أن عقد بن عرفة يتضمن إمكانية التمديد لسنة إضافية، و لكن لن يتم تفعيل ذلك البند، مؤكدا أن بن عرفة قدم موسما متميزا مع رين, إلى ذلك يرى البعض أن هذه الخطوة مردها إلى التصريحات الأخيرة لبن عرفة التي انتقد فيها طريقة لعب الفريقِ مؤكدا أنه لا يستمتع باللعب في صفوفه.

