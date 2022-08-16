تألق لافت لنيمار في مستهل الموسم الجديد للدوري الفرنسي August 16, 2022 20:36 3:03 دقيقة يقدم نيمار مع باريس سان جيرمان مستويات كبيرة بفضلِ نجاعته الهجومية وتمريراته الحاسمة، في مباراتين كبيرتين لعبهما حتى الآن مع ناديه الباريسي في الدوري الفرنسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة الفيفا يقيم 3 ندوات تحضيرية لحكام مونديال قطر 2022 2:34 دقيقة برسا يترك الباب مفتوحا لقدوم ظهيرين ورحيل دي يونغ 0:53 دقيقة الدحيل يحقق انتصاره الأول والعربي في الصدارة 3:03 دقيقة تألق لافت لنيمار في مستهل الموسم الجديد 0:51 دقيقة الفيفا يقرر إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين 0:26 دقيقة يوفنتوس يعلن إصابة دي ماريا بتمزق عضلي خفيف 0:48 دقيقة أرقام تاريخية لبطولة ميندوسا بريميير بادل 0:40 دقيقة آيندهوفن يأمل قطع نصف الطريق لدور المجموعات 2:59 دقيقة ثلاثة عقود مرت على انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز 1:49 دقيقة ليفاندوفسكي يعد جماهير برشلونة بنهاية سعيدة للموسم