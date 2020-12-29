وكانت "beIN SPORTS" أعلنت عن النبأ الأسبوع الماضي قبل أن يؤكد فريق العاصمة الفرنسية الخبر اليوم الثلاثاء.

وقال سان جيرمان في بيان "بعد تحليل معمّق لوضعه الرياضي، قرّر باريس سان جيرمان إنهاء عقد توماس توخيل" الذي قاد النادي الباريسي للفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسمين اللذين أمضاهما معه بعد قدومه إليه صيف 2018، إضافة إلى قيادة الفريق الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتوجه رئيس النادي الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، بالشكر "لتوماس توخيل وطاقمه على كل ما ساهموا به في النادي"، مضيفا "لقد بذل توماس الكثير من الطاقة والشغف في الوظيفة، وسوف نتذكر بالطبع اللحظات الجيدة التي شاركناها معاً. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخيل

مصادر beIN SPORTS: المدرب بوتشيتينو هو الخيار الأول لإدارة باريس سان جيرمان

وسرد النادي الباريسي في بيانه أنه "منذ أصبح توماس توخيل مدربا لباريس سان جيرمان في يوليو (تموز) 2018، قاد نادي العاصمة في 127 مباراة ضمن جميع المسابقات، حيث حقق 95 فوزاً و12 تعادلًا و20 هزيمة (سجل الفريق 342 هدفاً واستقبلت شباكه 109)".

وتابع "تضمن سجل ألقابه الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2019 و2020، وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية عام 2020، وكأس الأبطال (كأس السوبر المحلية) في 2018 و2019، بالإضافة إلى قيادة باريس سان جيرمان إلى أول نهائي في دوري أبطال أوروبا خلال تاريخ النادي في أغسطس (آب)" حيث خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.