مصادر beIN SPORTS: المدرب بوكيتينو هو الخيار الأول لإدارة باريس سان جيرمان

وقرر باريس سان جيرمان اليوم إقالة مدربه الألماني توخيل قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

وشهد توخيل، الذي أصبح في آب/أغسطس الماضي أول مدرب ينجح في قيادة النادي الباريسي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1)، بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي.

ويعتبر المدرب الأرجنتيني خياراً مميزاً للفريق الباريسي خاصة وأنه يعرف الأجواء داخل باريس سان جيرمان بعد أن لعب له بين عامي 2001 و2003.

وأشرف بوكيتينو على تدريب أندية إسبانيول وساوثهامبتون وتوتنهام.

وقاد الأرجنتيني فريق توتنهام لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018 – 2019 لكنه فشل في احراز اللقب بعد الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد.

