نجح باريس سان جيرمان في اختبار جديد له بفوزه الصعب على بريست 4-2 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي اليوم الجمعة.

وتقدّم باريس سان جيرمان بهدفي الإسباني أندير هيريرا وكيليان مبابي (23) و (36) قبل أن يعيد هونور الأمل لأصحاب الأرض (42).

ودخل باريس سان جيرمان الشوط الثاني باحثاً عن إضافة هدف ثالث يقتل به اللقاء وهو ما حدث بفضل السنغالي غاي (73)، قبل أن ينجح البينيني موني في تذليل الفارق مع الدقائق الأخيرة (85).

واستغل البديل الأرجنتيني دي ماريا اندفاع لاعبي بريست للتعديل فأعاد الفارق لهدفين بطريقة رائعة (90+1).

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري الفرنسي بعدما تجاوز تروا وستراسبورغ في المرحلتين الماضيتين.

وتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد تسع نقاط أمام آنجي وكليرمون مع مباراة أقل للأخيرين.

وغاب عن الفريق الباحث عن استعادة لقبه العديد من الأسماء البارزة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإسباني راموس والإيطالي دوناروما.