باريس سان جيرمان يحل ضيفاً على نانت لمواصلة الانتصارات من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 14:29 3:50 دقيقة بعد فوزه على ريال مدريد في ذهاب ثمن النهائي من دوري الأبطال، يواجه باريس سان جيرمان فريق نانت على ملعب هذا الأخير، وذلك بشعارِ مواصلة السير على نسق الانتصارات المحققة في الدوري المحلي. ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 BREMIUM في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نانت -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فريق باري يفوز بمباراة كل النجوم الصاعدين 0:32 دقيقة استاد عش الطائر يتأهب لاستضافة حفل الختام 0:27 دقيقة ألكاراث إلى ربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو 0:48 دقيقة سافيولين يبلغ نصف نهائي بطولة مارسيليا 3:50 دقيقة سان جيرمان يحل ضيفاً على نانت لمواصلة الانتصارات 1:38 دقيقة السويد تتوج بذهبية منافسات الكيرلنغ للرجال 2:47 دقيقة سكاوتين تنال ذهبية منافسات التزلج السريع 0:39 دقيقة بلجيكا تحرز ثاني ذهبية لها في تاريخ مشاركاتها 0:50 دقيقة الأولمبياد الشتوي: الذهبية الثالثة لبولشونوف 2:22 دقيقة النجم الساحلي في مهمة البحث عن انتصار في بوتسوانا