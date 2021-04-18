افتتح دنيس بوانغا التسجيل لسان إتيان (78) وعادل كيليان مبابي لسان جيرمان (79) ثم سجّل هدف التقدم (87 من ركلة جزاء) قبل أن يعادل رومان هاموما النتيجة للضيوف (90+2) ، لكن الكلمة الأخيرة كانت للإيطالي ماورو إيكاردي الذي خطف هدف الفوز لباريس في الدقيقة (90+5).

وبتعادل ليل الجمعة في افتتاح المرحلة أمام ضيفه مونبلييه، قلص سان جيرمان الفارق الذي يفصله عنه الى نقطة بعدما كانا متساويين قبل أن يسقط الفريق الباريسي أمام منافسة على أرضه صفر-1 في المرحلة قبل الماضية.

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وبغياب البرازيلي نيمار والأرجنتيني لياندرو باريدس للإيقاف، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع البرازيلي ماركينيوس والإسباني خوان برنات للإصابة، بدأ سان جيرمان اللقاء بإشراك البرازيلي رافينيا في الوسط فيما لعب الإيطالي الآخر مويس كين أساسياً في الهجوم بجانب مبابي.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في اللقاء لكنه عجز عن الوصول الى الشباك كما عانده الحظ بعدما ارتدت الكرة من القائم الأيسر إثر ركلة حرة للإسباني بابلو سارابيا (29) في أبرز فرص الشوط الأول الذي شهد أيضاً محاولة بعيدة لرافينيا تألق الحارس الإنكليزي إتيان غرين (36).

وبدا سان جيرمان عاجزاً وافتقد الى اللمسة الأخيرة الحاسمة ما دفع ببوتشيتينو الى الزج بإيكاردي ومواطنه أنخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي الذي تعافى من إصابته بفيروس كورونا.

لكن شيئاً لم يتغير باستثناء بعض المحاولات الخجولة، أبرزها للإيطالي أليساندرو فلورنزي الذي اصطدم بتألق الحارس غرين (75)، ثم تحققت المفاجأة حين نجح فريق المدرب كلود بوييل في خطف التقدم عبر البديل الغابوني دينيس بوانغا بعد عرضية من البيروفي ميغيل تراوكو (78).

لكن الفريق الأخضر لم ينعم طويلاً بالتقدم، إذ رد مبابي بعد ثوان وأدرك التعادل إثر تمريرة طويلة متقنة من الإسباني أندر هيريرا (79)، ثم خطف هدف التقدم من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من غرين وترجمها بنجاح (87) معززاً صدارته لترتيب الهدافين بـ23 هدفاً.

لكن الضيوف خطفوا التعادل في الوقت القاتل عبر رومان هاموما الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما صدها الحارس الإسباني سيرخيو ريكو ريكي عقب تسديدة بعيدة من بوانغا (2+90).

وكان نادي العاصمة قريباً من استعادة التقدم لكن القائم الأيسر وقفت في وجه ركنية نفذها مباشرة على المرمى دي ماريا، إلا أن مواطنه إيكاردي عوض هذه الفرصة وخطف الفوز بكرة رأسية إثر عرضية متقنة من دي ماريا بالذات (5+90).