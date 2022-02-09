الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 February 9, 2022 11:41 3:25 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. الملخصات أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:17 دقيقة الهلال ينشد العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية 14:06 دقيقة علي زين في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس ومرسيليا 3:06 دقيقة حضور بدني وذهني مُلفت لإريكسن في تدريبات برينتفورد 3:32 دقيقة جاكوبلس تمنح الولايات المتحدة ذهبية جديدة 4:16 دقيقة السلوفاكية فلوفا تُحرز ذهبية التزلج الألبي المتعرج 3:15 دقيقة النرويجي رود يهدي بلاده ذهبية التزلج الهوائي الحر 3:51 دقيقة مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي