ووضع لوكاس باكيتا فريقه ليون في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 7 قبل أن يتعادل ثيلو كيرير لسان جيرمان في الدقيقة 76.

واستمر سان جيرمان في الصدارة برصيد 47 نقطة بينما رفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأحرز باكيتا هدف التقدم لليون مبكراً إثر هجمة منسقة من لمسة واحدة لزملائه قبل أن يتلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه برونو غيمارايش خارج المنطقة فهيأها لنفسه داخلها وسددها قوية بيمناه على يسار حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس (7).

وضغط باريس سان جيرمان بقوة وكان قريبا من ادراك التعادل في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض البرتغالي أنتوني لوبيش خصوصا في إبعاد تسديدتين قوية للارجنتيني لياندرو باريديس من خارج المنطقة (21)، وأخرى ساقطة للقائد الدولي البرازيلي ماركينيوس من حافتها (24)، فيما حرم القائم الأيسر البعيد كيليان مبابي في هز الشباك برده تسديدته الخادعة من خارج المنطقة (42).

ونجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل عبر مدافعه كيهرر بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (76).

وهو التعادل الرابع تواليا لليون الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة.

