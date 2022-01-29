اكتمال صفوف باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 16:54 3:27 دقيقة اكتمال صفوف باريس سان جيرمان يفرض على مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو التعامل بمرونة تكتيكية مع فريقه العامر بالعديد من النجوم/ مع التركيز على عدم الإخلال بالجوانب الدفاعية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:08 دقيقة مباراة تونس وبوركينا فاسو – التغطية الخاصة 3:18 دقيقة المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف النهائي 0:52 دقيقة بلدة بودفا تكرم نوفاك دجوكوفيتش 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 3:27 دقيقة اكتمال صفوف باريس سان جيرمان 0:31 دقيقة الصين تكثّف استعداداتها لاستضافة الألعاب الأولمبية 1:04 دقيقة قطر والبحرين في نهائي بطولة آسيا لكرة اليد 1:20 دقيقة تغريم ميدفيديف 12 ألف دولار أميركي 3:19 دقيقة اللمسات الأخيرة لمنتخب تونس قبل لقاء بوركينا فاسو 3:15 دقيقة أجمل 5 أهداف في ثمن النهائي...3 منها عربية