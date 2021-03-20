

وسجل أهداف نيس كيفرين تورام (34)، أمين غويري (74) وأليكسيس كلود-موريس (90+2).

وكان سامباولي قاد النادي المتوسطي إلى الفوز في أول مباراتين على أرضه ضد بريست 3-1 الأسبوع الفائت وأمام رين 1-صفر في مباراته الأولى بإشرافه في الـ "ليغ 1".

وتم تعيين سامبولي لخلافة البرتغالي أندري فيلاش بواش بعد أن استلم تدريب الفريق لفترة مؤقتة المغربي ناصر لارغيت.

وتجمّد رصيد مرسيليا عند 45 نقطة في المركز السادس فيما تقدّم نيس إلى المركز العاشر (39 نقطة).

وتقدم الفريق الجنوبي برأسية تورام إثر عرضية من غويري (34).

وسجل غويري الهدف الثاني بعد أن وصلته الكرة إلى مشارف المنطقة وتوغّل إلى داخلها وسدد كرة من زاوية صعبة عن الجهة اليمنى بين قدمي الحارس ستيف مانداندا (74).

وظن النادي المتوسطي أنه قلّص الفارق عندما تابع البديل الأرجنتيني داريو بينيديتو كرة عرضية رائعة "على الطائر" مقصية في الشباك، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأخير (85).

وأحرز نيس الهدف الثالث عندما سدد الدنماركي كاسبر دولبرغ الكرة من مشارف المنطقة، ارتدت من القائم وتهيأت أمام كلود-موريس الذي سددها نحو المرمى، تصدى لها مانداندا ليلحق بها المهاجم ويتابعها في الشباك (90+1).