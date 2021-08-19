آخر أخبار مشاركة ميسي في مواجهة بريست من قبل beIN SPORTS August 19, 2021 19:02 0:45 دقيقة أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن مشاركة مواطنه النجم ليونيل ميسي في مباراة بريست لم تتأكد بعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الكبير الذي لعبه ميسي في إضفاء طاقة إيجابية على أجواء الفريق. مقابلات تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي بريست ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة دورة سينسيناتي: بارتي وكيربر إلى ربع النهائي 0:34 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة سينسيناتي 0:36 دقيقة أتلتيكو مدريد يضمّ حارس مرمى موناكو إلى صفوفه 0:31 دقيقة وفد من ريال مدريد يزور ملعب "سانتياغو بيرنابيو" 0:42 دقيقة تقارير تؤكد انتقال أوديغارد من ريال إلى أرسنال 1:45 دقيقة نيمار ضيف شرف في حدث للتزلج على اللوح 0:45 دقيقة آخر أخبار مشاركة ميسي في مواجهة بريست 1:52 دقيقة الإعلان عن قائمة المرشّحين لجائزة أفضل لاعب أوروبي 0:36 دقيقة بينيديتو من مرسيليا إلى إلتشي على سبيل الإعارة 0:33 دقيقة ميسي في المران الجماعي للفريق الباريسي