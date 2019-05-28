مرسيليا يعيّن البرتغالي فياش-بواش مدرباً له

وسيحل المدرب البرتغالي بدلاً من رودي غارسيا الذي رحل عن النادي بعدما قاد مرسيليا إلى المركز الخامس في الدوري الفرنسي.

وأوضح النادي الجنوبي في بيان له أن المدرب السابق لأندية بورتو وتشيلسي وتوتنهام الانكليزيين وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وقع "عقدا لمدة عامين وسيبدأ مهامه اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل".

وأضاف أن فياش-بواش الذي لم يكن يشرف على أي فريق منذ عام ونصف عام، سيتم تقديمه لوسائل الاعلام الأربعاء في مقر النادي.

وأعرب رئيس النادي جاك-هنري إيرود عن سعادته بالتعاقد مع المدرب المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع بورتو عام 2011، قائلا "هو مدرب شاب ويملك خبرة كبيرة"، مشيدا بمميزات "رجل لديه معرفة كاملة بمتطلبات أعلى المستويات".

وقال مالك مرسيليا الأميركي فرانك ماكورت في بيان النادي أن "فلسفة وأسلوب لعب أندريه فياش-بواش تناسبان ما نريده لمرسيليا وسيساهمان في تنشيط مشروعنا بعد حملة مخيبة للآمال".

وكان فياش-بواش (41 عاما) أعلن منذ أيام عن اهتمامه بتولي تدريب مرسيليا إذ قال في هذا الصدد "لقد دخلت في السابق في مفاوضات مع مرسيليا عام 2013 قبل أن أقرر الذهاب إلى روسيا لتدريب زينيت سان بطرسبورغ"، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي هو "أحد أكبر الأندية الأوروبية مع الكثير من العراقة، لأنه بطل أوروبا أيضا". وتابع "بالتأكيد هو فريق يثير اهتمامي".

وأضاف:"هذا النادي في أيدٍ أمينة مع أندوني زوبيزاريتا (المدير الرياضي الإسباني) الذي أعرفه جيدا، بالطبع. إذا عرضوا علي المنصب، سنلتقي وقد تكون هناك إمكانية لتدريب الفريق".



