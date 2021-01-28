ليون لاستعادة الصدارة مؤقتاً

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدرين باريس سان جيرمان وليل واللذين كان يتقدم عليهما قبل مرحلتين قبل أن يتنازل لهما عن الريادة بتعادل مع رين وخسارة أمام متز.

ويدخل ليون مباراة الغد بعدما عاد إلى سكة الانتصارات بفوز ساحق على جاره وغريمه التقليدي سانت إتيان بخماسية نظيفة.



"دور مهم للبدلاء"



ويستعيد ليون خدمات لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا القادم من ميلان الايطالي وذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، والأمر ذاته بالنسبة إلى المهاجم الإيفواري ماكسويل كورنيه الذي تعافى من تمزق عضلي، فيما يحوم الشك حول مشاركة حسام عوار بسبب إصابة عضلية وستتقرر مشاركته من عدمها عقب الحصة التدريبية الخميس.

وأعرب مدرب ليون رودي غارسيا عن ارتياحه بعودة باكيتا وكورنيه، وقال "سننهي البطولة بشكل جيد جدا في حال قدم اللاعبون أفضل ما لديهم وكانوا جاهزين لخوض جميع المباريات".

وشدد غارسيا على دور اللاعبين الاحتياطيين، موضحاً أن "الموسم طويل جداً ولن نكون بصفوف مكتملة في جميع المباريات، وبالتالي فالبدلاء سيكون لهم دور كبير في سد الفراغ وتعويض الغائبين. إنهم جزء من الفريق والمجموعة وبالتالي يجب أن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد لمساعدة الفريق".

لكن مهمة ليون لن تكون سهلة أمام بوردو السابع والذي استعاد توازنه في الآونة الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية وصعد الى المركز السابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا السادس.



اختبار سهل للمتصدرين

ويخوض كل من باريس سان جيرمان وليل اختباراً سهلا الأحد عندما يحل الأول ضيفا على لوريان التاسع عشر قبل الأخير، ويستضيف الثاني ديجون الثامن عشر.

وحقق الفريقان الفوز في مبارياتهما الثلاث الأخيرة وهما مرشحان بقوة لمواصلة انتصاراتهما وتشبثهما بالريادة، خصوصاً باريس سان جيرمان الذي سيلعب مباراتين سهلتين الأحد والأربعاء ضد نيم صاحب المركز قبل الأخير، قبل أن يحل ضيفاً على مرسيليا في كلاسيكو ساخن في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

ويأمل المدرب الجديد للنادي الباريسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في مواصلة نتائجه الجيدة خصوصاً بعد الاداء الرائع امام مونبلييه في المرحلة الماضية والفوز برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماورو ايكاردي وكيليان مبابي (هدفان) والبرازيلي نيمار.

من جهته، يخوض ليل مباراته أمام ديجون منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه رين 1-صفر الاحد الماضي.

ويطمح ليل الى استغلال المعنويات المهزوزة لدى ضيوفه الذين تلقوا الاربعاء الخسارة العاشرة هذا الموسم بسقوطهم امام لوريان 2-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين.

وتنتظر مرسيليا مهمة صعبة أمام ضيفه رين غدا السبت بملعب فيلودورم.

ويمر الفريق الجنوبي ومدربه البرتغالي اندريه-فياش بواش بفترة سيئة في الوقت الحالي حيث مني السبت الماضي بخسارته الثالثة على التوالي في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري عندما سقط امام مضيفه موناكو 1-3.

كما كانت الخسارة الرابعة على التوالي لمرسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط امام باريس سان جرمان 1-2 في الكأس السوبر المحلية في 13 كانون الثاني/يناير الحالي.

وحقق مرسيليا فوزاً واحداً في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.

ويلعب السبت مونبلييه مع لنس، والأحد نيس مع سانت إتيان، وبريست مع متز، وستراسبورغ مع رينس، وانجيه مع نيم، ونانت مع موناكو.