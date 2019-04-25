ليون في مهمة حجز البطاقة الأوروبية



ويحتل ليون المركز الثالث المؤهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 59 نقطة ويواجه منافسة شرسة من غريمه سانت إتيان الرابع (56 نقطة) ومرسيليا الخامس (54 نقطة) قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

ولا تزال حظوظ ليون قائمة لحجز البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى المسابقة القارية العريقة والتي تكون من نصيب صاحب المركز الثاني الذي يحتله ليل حالياً برصيد 65 نقطة، لكنه يطمح إلى التركيز على المركز الثالث بانتظار مواجهتهما في المرحلة المقبلة في الخامس من أيار/مايو المقبل.

ويأمل ليون في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي بوردو الرابع عشر عقب خسارتين متتاليتين أمام سانت إتيان ونيم.

يذكر أن ليون تنتظره قمة أخرى في 12 المقبل أمام مضيفه مرسيليا الذي يخوض اختبارًا صعباً الأحد أمام ضيفه نانت الثالث عشر والمنتشي بثلاثة انتصارات متتالية أبرزها على ليون وباريس سان جيرمان المتوج باللقب.

ويملك سانت إتيان فرصة تشديد الخناق على ليون عندما يستضيف تولوز الخامس عشر.

وتستكمل مباريات المرحلة الأحد لفسح المجال أمام باريس سان جيرمان الذي ضمن في المرحلة الماضية احتفاظه باللقب، ورين لخوض المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا السبت.



