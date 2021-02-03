ليل يسير بثبات في الـ"ليغ 1"

حقق ليل فوزه الخامس تواليا وعزّز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه بوردو 3-صفر الأربعاء في المرحلة الثالثة والعشرين.

ورفع ليل رصيده إلى 51 نقطة وضمن بقاءه في الصدارة لأسبوع آخر على الأقل بعيدا عن نتائج بقية مباريات المرحلة، فيما تجمّد رصيد بوردو الذي تلقى خسارته الثانية تواليا عند 32 نقطة في المركز العاشر.

ويدين المتصدر بفوزه إلى لاعبيه الدولي التركي يوسف يازيجي (54) والمهاجم الأميركي تيموتي وياه (66) والكندي جوناثان دايفيد (89).

وواصل ليل انتفاضته محققا فوزه الخامس على التوالي وتحديدا منذ خسارته المفاجئة على أرضه أمام أنجيه 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.

وبدأ ليل المباراة ضاغطاً، إلا أن بوردو خلق الفرصة الأولى في المباراة بعد 17 دقيقة بتسديدة بعيدة من المهاجم ريمي أودان تصدى لها الحارس مايك مينيان بنجاح.

وردّ ليل بعد خطأ من إينوك كواتنيغ خارج منطقة جزاء فريقه استثمره جوناثان بامبا بتسديدة بينية بقدمه اليمنى ارتقى لها الحارس بنوا كوستيل وحوّلها إلى ركنية (23).

غير أن بوردو استرد زمام المبادرة وكان الأخطر في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، مع النيجيري صامويل كالو وتسديدة التقطها مينيان (29) وبعد تمريرة داخل المنطقة من ريمي أودين للدولي الكوري الجنوبي يو-جو هوانغ على بعد ستة أمتار من الحارس، إلا أنه سدد كرة علت المرمى (39).

واستهل ليل الشوط الثاني بهدف السبق بفضل مجهود فردي من بامبا الذي تخلّص من بول بايس بفضل سرعته وتوغّل في المنطقة ومرّر كرة خلفية للاعب الدولي التركي يوسف يازيجي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك بتسديدة قوية بعيدة عن متناول كوستيل (54).

وتوّج وياه عملا جماعيا لفريقه بعد هجمة مرتدة وثلاث لمسات انتهت بتمريرة حاسمة من البديل المهاجم البرازيلي لويز أراوخو الذي اخترق المنطقة وعند خروج الحارس كوسيتل مرّر كرة على "طبق من ذهب" للأميركي وياه الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك الخالية (66)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب البديل دافيد الهدف الثالث إثر انفراده بالحارس بعد تبادل للكرة مع إيكونيه (89).

وفي مباريات أخرى، قلب بريست تأخره بهدفين أمام مضيفه ستراسبورغ إلى تعادل 2-2 في الوقت القاتل.

كما تعادل رين مع لوريان 1-1 وميتز مع مونبلييه بالنتيجة ذاتها، ورينس وأنجيه سلبا.