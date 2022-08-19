لاكازيت يضرب مجدداً ويساهم في الفوز الثاني لليون

وعلى غرار مباراته الأولى بعد العودة إلى الفريق الذي تركه عام 2017 للالتحاق بأرسنال الإنكليزي، افتتح لاكازيت التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، ممهداً الطريق أمام أصحاب الأرض الذين أضافوا هدفاً ثانياً في مستهل الشوط الثاني عبر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (46)، ليستعيدوا التقدم بعدما أدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء نفذها فلوريان تارديو (39).

وبثنائية سجلها في الدقيقتين 49 و75 رفع بها رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، حسم البرازيلي تيتي النقاط الثلاث لليون الذي حقق فوزه الثاني في مباراتين بعدما أرجئت مباراته في المرحلة الثانية ضد مضيفه لوريان بسبب سوء أرضية الملعب.

ورفع ليون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يلعب الأحد في ضيافة ليل، فيما مني تروا بهزيمة ثالثة توالياً وبقي من دون نقاط في ذيل الترتيب.