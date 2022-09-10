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الدوري الفرنسي

غالتييه: "نيمار ومبابي تربطهما علاقة جيدة للغاية".

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قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إنّ المهاجمين نيمار وكيليان مبابي تربطهما علاقة "جيدة للغاية".

Reuters

  
وبدا نيمار غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلاً من تمرير الكرة له خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس في دور المجموعات بدوري الأبطال.  

وقال غالتييه للصحفيين الليلة الماضية: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جداً، إنهما معاً في التدريبات، وغالباً ما يكونا معاً في عمليات الإحماء. نعم، حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".  

وأكمل: "أنا مقتنع بأن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة إلى نيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".  

ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي في وقت لاحق اليوم السبت.
 

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