في المباراة الأولى، تابع رين انتفاضته بفوز ثالث تواليا عندما عمق جراح مضيفه لوريان التاسع عشر قبل الأخير بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها داميان دا سيلفا (23) وبنجامان بوريغو (70) ومارتن تيرييه (76).

وارتقى رين الى المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف خلف مرسيليا الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه نيس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة.

وفي الثانية، أنقذ المهاجم الجزائري أندي ديلور مونبلييه من الخسارة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بتمريرة حاسمة وهدف أمّنا له التعادل الثالث هذا الموسم.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 27 نقطة وتراجع الى المركز السادس مقابل 23 نقطة لبريست الذي تقدم إلى المركز 11.

وأنهى مونبلييه الشوط الأول لصالحه بهدف سجله غايتان لابورد بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من ديلور (45+1).

وفي الشوط الثاني، رد بريست بهدفين سجلهما رومان فيليبوتو (58) وبرندان شاردوني (79)، قبل أن يدرك ديلور التعادل لمونبلييه في الدقيقة 82.

وعاد موناكو الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديجون صاحب المركز الأخير بهدف وحيد سجله الألماني كيفن فورلاند في الدقيقة 15.

وصعد موناكو الى المركز السابع مؤقتاً برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد ديجون عند تسع نقاط في المركز الأخير.

وحذا بوردو حذو موناكو واستعاد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان بابلو ناسيمينتو كاسترو (38) وأوتافيو (66).

وهو الفوز السادس هذا الموسم لبوردو والأول بعد خسارتين متتاليتين، فارتقى الى المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة مقابل 14 نقطة لستراسبورغ السادس عشر.

وتابع نانت نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يحقق خلالها اي فوز، وكان أمام ضيفه انجيه بهدف للمالي شارل تراوريه (90+4) مقابل هدف لرومان توماس (42).

وتعادل سانت اتيان مع نيم بهدفين لهارولد موكودي (8) وأرنو نور الدين (63) مقابل هدفين للبينيني ماتيو أهليفيني (14) ورينو ريبار (56 من ركلة جزاء).

