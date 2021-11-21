خسارة قاسية للنس أمام بريست

وفشل لنس بالتالي في استعادة الوصافة من رين ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

سجّل أهداف بريست كل من ستيف مونييه (3) وبراندان شاردونيه (13) ورومين فيفر (33) وجيريمي دوارون (69).

وحقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً بتغلبه على مضيفه تروا 1-صفر، سجله البيروفي ميغيل تراوكو من تسديدة من 25 متراً استقرت في الشباك (61).



ومع 12 نقطة، لم يعد رجال المدرب كلود بويل يتأخرون سوى بفارق نقطة عن المركز المنقذ من الهبوط، والذي يحتله تروا.



وفي مباراة أخرى، فرّط بوردو بتقدمه أمام مضيفه متز ليخرج متعادلاً 3-3.



وكان بوردو تقدم بهدفين نظيفين، ومن ثم 3-2 ليسقط في فخ التعادل على الرغم من النقص العددي لمنافسه الذي طرد من صفوفه الجزائري فريد بولايا بعد خطأ خشن على مواطنه الأصل والمعار من ميلانو الإيطالي، ياسين عدلي (68).



وفاز أنجيه على ضيفه لوريان 1-صفر، فيما تعادل ستراسبورغ مع ريمس 1-1.