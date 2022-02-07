بوردو يستغني عن مدربه بيتكوفيتش

وتعاقد بوردو المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مع المدرب السابق لمنتخب سويسرا إثر قيادته الأخير إلى ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا، غير أن النجاح لم يكن حليف بيتكوفيتش في تجربته القصيرة في الـ "ليغ1" اذ يقبع فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير مع أسوأ دفاع حيث اهتزت شباكه 58 مرة.

ولم يتمكن بيتكوفيتش (58 عاماً) من الفوز سوى في أربع مباريات فقط في 23 مرحلة قضاها على مقاعد المدربين، وهي أقل نسبة نجاح لمدرب بقميص بوردو منذ 52 عاماً.

وعلى الرغم من تدعيم صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينهم المدافع البوسني أنيل أحمدودجيتش ولاعب الوسط جوزوا غيلافوغي (شاركا أمام رينس الأحد)، إلا أن بوردو سقط للمرة الثانية بنتيجة قاسية بعد 3 أسابيع من خسارته بسداسية نظيفة أمام رين.

كما فصلت إدارة النادي أنتونيو مانيكونو مساعد بيتكوفيتش.

وأشرف على الحصة التدريبية للفريق الأوّل الإثنين بقية الطاقم التدريبي، بينهم قائد بوردو السابق التشيكي ياروسلاف بلاشيل وغريغوري كوبيه الذي وصل مؤخراً إلى النادي كمدرب لحراس المرمى، في انتظار تعيين مدرب جديد خلال الساعات المقبلة.

