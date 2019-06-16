الخليفي لا يريد "رؤية سلوكيات النجوم" عند لاعبيه

وأضاف الخليفي، في حديث هو الأول له منذ نهاية الموسم المنصرم قائلاً "لقد تنبهت أن التغييرات كانت ضرورية، وإلا فإننا سنذهب إلى المجهول".

ولم تكن انجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة، إلى خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا امام مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وتابع قائلاً في المقابلة التي ستنشرها "فرانس فوتبول" كاملة الثلاثاء "يتوجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل"، مضيفاً "يجب أن يكون ذلك مختلفاً. يتوجب عليهم بذل المزيد، والعمل أكثر (...) ليسوا هنا من أجل الاستمتاع. وفي حال لم يوافقوا، فالأبواب مفتوحة (لرحيلهم). إلى اللقاء! لا اريد المزيد من سلوكيات النجوم".

وعن عودة ليوناردو إلى الفريق الباريسي "حسمت المسألة (العودة) بيننا خلال دقيقتين"، وتابع "سيحصل (ليوناردو) على جميع السلطات الرياضية (...) ليو، هو الرجل الذي يحظى بثقتي. إنه مدهش (...) سلطته الطبيعية ستصب في مصلحة الجميع، وتحديداً اللاعبين".





