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الخطوط الجوية القطرية راعياً رسمياً لقميص باريس سان جيرمان

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باتت الخطوط الجوية القطرية راعياً رسمياً لقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ابتداءً من الموسم القادم.

PSG

أكد نادي باريس سان جيرمان الأربعاء، أن شركة الخطوط الجوية القطرية ستكون الراعي الرسمي لقميص النادي اعتباراً من بداية موسم 2022/2023، وذلك في إطار اتفاقية تمتد لسنوات عدة.

وكشف بطل الدوري الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن قميصه الجديد الذي يظهر عليه شعار الخطوط الجوية القطرية.

وسيظهر بالتالي شعار الخطوط الجوية القطرية لأول مرة على قميص باريس سان جيرمان ابتداء من موسم 2022/23، وذلك خلفاً لمجموعة "أكور" الفندقية التي كانت علامتها التجارية بارزة على قمصان النادي الباريسي منذ العام 2019.

 

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