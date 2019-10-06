فراس بن أحمد

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لفريق السيدة العجوز (4) ثم أدرك مواطنه لاوتارو مارتينيز التعادل من ركلة جزاء (18) وقدم غونزالو هيغواين نقاط المباراة للفريق القادم من تورينو في الدقيقة 80.

وارتقى يوفنتوس لصدارة الدوري برصيد 19 نقطة فيما تراجع انتر لمركز الوصافة بـ18 نقطة.

وتعرض انتر ميلان لأول هزيمة هذا الموسم بعد أن حقق 6 انتصارات متتالية في الـ"سيري أ".

وشهدت تشكيلة إنتر مشاركة البلجيكي روميلو لوكاكو، صاحب ثلاثة أهداف في مبارياته السبع الأولى بقميص "نيراتسوري"، وذلك بعد أن حام الشك حوله بسبب الإصابة لكنه لم يقدم ما يذكر. أما من جهة يوفنتوس، ففضل ماوريتسيو ساري أن يبدأ اللقاء بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا على حساب مواطنه هيغواين.

وقال هيغوايين "لعبنا مباراة عظيمة أمام أكثر الفرق صلابة في الدوري والذي سبق وفاز بست مباريات من ست".

وأضاف "لعبنا بشخصية مميزة وإصرار. والآن نحن في الصدارة. هذه بداية جيدة للموسم لكن ما زال الأمر مبكراً ويجب أن حارب على كافة الجبهات".

إنتر ميلان - يوفنتوس: التفاصيل والأهداف

انتر ميلان - يوفنتوس | نهاية المباراة بفوز السيدة العجوز على الـ"نيراتزوري" 2-1.

لأول مرة في تاريخ مباريات "ديربي إيطاليا" ينجح 3 أرجنتنيين في تسجيل أهداف المباراة (ديبالا، هيغوايين، لوتارو)

دق 86: انتر ميلان - يوفنتوس | فيسينيو أهدر فرصة تعديل الكفة

دق 80: انتر ميلان - يوفنتوس | هيغوايين يسجل الهدف الثاني للسيدة العجوز (2-1)

دق 56: انتر ميلان - يوفنتوس | ديبالا اقترب من تسجيل الهدف الثاني

انتر ميلان - يوفنتوس | عودة المباراة في شوطها الثاني

انتر ميلان - يوفنتوس | نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

دق 42: انتر ميلان - يوفنتوس | الحكم يرفض هدف كريستيانو رونالدو

دق 41: انتر ميلان - يوفنتوس | رونالدو يصوب والحارس سمير هاندانوفيتش يتألق في صدها

دق 18: انتر ميلان - يوفنتوس | لوتارو مارتينيز يرد على مواطنه ويدرك التعادل لفريق الإنتر من علامة الجزاء (1-1)

دق 9: انتر ميلان - يوفنتوس | كرة كريستيانو رونالدو تجد العارضة

أسرع هدف سجله يوفنتوس خارج أرضه أمام انتر ميلان كان بواسطة اللاعب فابيو كوالياريلا يوم 30 أيار/مايو 2013 في الدقيقة 2 و36 ثانية.

دق 4: انتر ميلان - يوفنتوس | الأرجنتيني ديبالا يفتتح التسجيل لفريق السيدة العجوز (1-صفر)

انتر ميلان - يوفنتوس | بداية مباراة "ديربي إيطاليا" على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو

انتر ميلان - يوفنتوس | التشكيلة الأساسية للفريقين