إنتر × يوفنتوس: أبرز احصاءات وأرقام المباراة

أسفر دربي إيطاليا بين انتر ويوفنتوس الذي انتهى لصالح حامل اللقب 2-1 عن سلسلة من الإحصاءات، ما هي أبرزها؟
- حقق يوفنتوس الفوز على انتر ميلان 8 مرات في آخر 14 مباراة في الدوري الإيطالي، مقابل 5 تعادلات وخسارة. أربع من انتصارات البطل جاءت في مياتزا.
- يوفنتوس يحافظ على سجله خاليا من الخسارة في أول سبع مراحل من الدوري للمرة السابعة في آخر 9 مواسم.
- سجل باولو ديبالا ثاني هدف له في مياتزا في الدوري الإيطالي. الأول عام 2014 أمام آي سي ميلان وكان اول هدف له خارج أرض فريقه.
- سجل لاوتارو مارتينيز اول هدف لإنتر من ركلة جزاء في مرمى يوفنتوس منذ دييغو ميليتو في نوفمبر عام 2012.
- سجل غونزالو هيغوايين ثالث هدف له فقط كلاعب احتياطي في الدوري الإيطالي من أصل 119 هدفا سجلها في البطوبة. آخر هدف كاحتياطي له في مايو 2017 ضد تورينو.
- سجل ديبالا أول هدف له في الدوري الإيطالي منذ ابريل ضد ميلان، وأول هدف له خارج ارض فريقه منذ فبراير ضد بولونيا.
- سجل ديبالا أسرع هدف ليوفنتوس في مرمى انتر ميلان في مياتزا في الدوري الإيطالي منذ مارس 2013 حين سجل كوالياريلا بعد 2.36 د.
- هدف ديبالا كان الأول الذي تلقاه انتر ميلان في أول 15 دقيقة من اللقاء في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
- لعب حارس انتر ميلان سمير هاندانوفيتش مباراته رقم 450 في الدوري الإيطالي.
- سجل ديبالا حضوره كأساسي مع يوفنتوس للمرة 150 في جميع المسابقات.