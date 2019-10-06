إنتر × يوفنتوس: أبرز احصاءات وأرقام المباراة

أسفر دربي إيطاليا بين انتر ويوفنتوس الذي انتهى لصالح حامل اللقب 2-1 عن سلسلة من الإحصاءات، ما هي أبرزها؟

حقق يوفنتوس الفوز على انتر ميلان 8 مرات في آخر 14 مباراة في الدوري الإيطالي، مقابل 5 تعادلات وخسارة. أربع من انتصارات البطل جاءت في مياتزا.

يوفنتوس يحافظ على سجله خاليا من الخسارة في أول سبع مراحل من الدوري للمرة السابعة في آخر 9 مواسم.

سجل باولو ديبالا ثاني هدف له في مياتزا في الدوري الإيطالي. الأول عام 2014 أمام آي سي ميلان وكان اول هدف له خارج أرض فريقه.

سجل لاوتارو مارتينيز اول هدف لإنتر من ركلة جزاء في مرمى يوفنتوس منذ دييغو ميليتو في نوفمبر عام 2012.

سجل غونزالو هيغوايين ثالث هدف له فقط كلاعب احتياطي في الدوري الإيطالي من أصل 119 هدفا سجلها في البطوبة. آخر هدف كاحتياطي له في مايو 2017 ضد تورينو.

سجل ديبالا أول هدف له في الدوري الإيطالي منذ ابريل ضد ميلان، وأول هدف له خارج ارض فريقه منذ فبراير ضد بولونيا.

سجل ديبالا أسرع هدف ليوفنتوس في مرمى انتر ميلان في مياتزا في الدوري الإيطالي منذ مارس 2013 حين سجل كوالياريلا بعد 2.36 د.

هدف ديبالا كان الأول الذي تلقاه انتر ميلان في أول 15 دقيقة من اللقاء في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

لعب حارس انتر ميلان سمير هاندانوفيتش مباراته رقم 450 في الدوري الإيطالي.

سجل ديبالا حضوره كأساسي مع يوفنتوس للمرة 150 في جميع المسابقات.