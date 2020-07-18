وحقق الفريق اللومباردي انتصاره السادس في آخر 8 مباريات، ورفع رصيده إلى 56 نقطة مقابل 53 لنابولي الذي يستقبل أودينيزي الأحد.

وتقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي سريعاً بهدفي البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس (10) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (24)، قبل أن يقلص الياباني تاكيهيرو تومياسو الأرقام من تسديدة صاروخية جميلة قبل الاستراحة (44) .

في الشوط الثاني، سجل لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر هدفه الأول مع ميلان (49)، قبل أن يقضي الكرواتي أنتي ريبيتش على آمال بولونيا (57) ليختتم دافيدي كالابريا مهرجان الأهداف للروسونيري (90+2) .

