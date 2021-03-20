

وسجل البرازيلي جونيور ميسياس الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 ليوقع بعدها زميله النيجيري سيمي نوانكو الهدف الثاني عند الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

بيد أنّ الفرنسي أداما سوماورو قلّص النتيجة في الدقيقة 62 وعند الدقيقة 70 عادل زميله الهولندي جيردي شوتن الكفّة قبل أن يسجل الدنماركي أندرياس سكوف أولسن الهدف الثالث للضيوف (84) مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بينما تجمّد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المرتبة العشرين الأخيرة.

وضمن نفس المرحلة حقق سبيتسيا فوزاً ثميناً على ضيفه كالياري بهدفين لهدف.