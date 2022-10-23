تورينو يُلحق بأودينيزي خسارته الثانية هذا الموسم

وكان فريق المدرب أندريا سوتيل على مرمى حجر من صدارة الدوري قبل أسبوعين، لكن تعادلين متتاليين وخسارة مفاجئة أمام تورينو، وضعته في المركز السادس بالترتيب مع 21 نقطة.

وبات أودينيزي على بُعد خمس نقاط من نابولي المتصدّر الذي يحلّ ضيفاً ثقيلاً على نادي روما الرابع (22 نقطة) في وقت لاحق.

وافتتح النيجيري أولا أينا التسجيل للضيوف في الدقيقة 14، قبل أن يُدرك الإسباني جيرارد دولوفو التعادل لأصحاب الأرض (26). وحسم تورينو المباراة في الشوط الثاني بهدف عن طريق بييترو بيليغري (69).

وبهذا الفوز، أنهى تورينو سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون انتصار في الدوري، وارتقى إلى المركز التاسع مع 14 نقطة.

وتأتي هذه الخسارة لأودينيزي بعدما ودّع أيضاً منافسات كأس إيطاليا الأربعاء بخسارته أمام مونتسا الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء 2-3.

وتنفس بولونيا الصعداء بفوزه على ضيفه ليتشي 2-0.

وحسم بولونيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه الدولي النمسوي ماركو أرناتوفيتش (13 من ركلة جزاء) والاسكتلندي لويس فيرغوسون (35).

وانفرد أرناتوفيتش بصدارة لائحة الهدافين برصيد سبعة أهداف بفارق هدف أمام شركائه السابقين إيموبيلي (لاتسيو) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر) والصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).