وسجل للفائز النرويجي ساندير بيرج 31، بتسديدة قوية داخل الجزاء وعليه انتهى الشوط الأول من اللقاء.

وبعد تسجيل شيفيلد هدفه الأول بدقائق سجل هاري كاين هدفاً ألغاه حكم المباراة بداعي لمس لوكاس مورا الكرة في حالة جدلية.

حالة غريبة في مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام

وسجل الثاني لشيفيلد الفرنسي ليس موسيت 69 من متابعة سهلة، ثم أضاف الاسكتلندي أوليفر مكبورني الثالث بكرة قوية داخل الجزاء 84.

وسجل هدف توتنهام الوحيد هاري كاين في الدقيقة 90 بعدما استغل بشكل جيد كرة سون، لكنه هدف لم يكن كافياً لتغيير مسار النقاط الثلاث.

وكانت هذه الخسارة صعبة جداً لفريق المدرب جوزيه مورينيو لأنها أبعدته عن المراكز الأوروبية حين حل تاسعاً بـ45 نقطة، في حين أصبح من حق شيفيلد أن يحلم بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا حتى وليس الدوري الأوروبي فحسب، بعدما أصبح سابعاً بـ47 نقطة.