حالة غريبة في مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام من قبل beIN SPORTS July 2, 2020 20:29 0:51 دقيقة ألغى حكم مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام هدفاً لفريق المدرب جوزيه مورينيو سجله هاري كين معتبراً أن الكرة لمست لوكاس مورا بعدما سقط أرضاً. -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة مباراة ليفربول 0 ومانشستر سيتي 0 التغطية الخاصة 0:51 دقيقة حالة غريبة في مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام 2:38 دقيقة مباراة ريال مدريد وخيتافي - التغطية الخاصة 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:57 دقيقة فياريال ينتصر ويذلل الفارق مع إشبيلية 4:37 دقيقة سقوط مفاجئ لتشيلسي في الرمق الأخير 2:42 دقيقة بلباو يعمق جراح فالنسيا ويوجه إنذاراً لريال مدريد 3:55 دقيقة إنتر يحصن مركزه الثالث بفوزٍ ساحق على بريشيا 3:56 دقيقة أرسنال يحلق بفوز عريض على نوريتش سيتي 3:20 دقيقة ليستر يواصل تعثراته ويتلقى الهزيمة أمام إيفرتون