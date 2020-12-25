ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم 2020 - 2021

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة ستكون مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.

ويتواجد اسم المصري محمد صلاح من ليفربول وفاردي نجم ليستر في المراكز الأولى كما جرت العادة، إذ من المرتقب دخول هاري كين وسون وربما أوباميانغ مهاجم أرسنال للتنافس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2019 - 2020 المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز اسم اللاعب الأهداف الأول فاردي 23 الثاني أوباميانغ 22 الثاني داني إنغز 22



وينعكس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى على أداء فرق اللاعبين إذ عادة ما يحصد نجوم كبار فرق المسابقة الجوائز الفردية.

ويبدو من الصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر.​​​​​