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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم 2020 - 2021

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الصراع على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لن ينتهي إلا مع صافرة النهاية بالنسبة للأسماء الرنانة الناشطة في البطولة.

AFP

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة ستكون مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.

ويتواجد اسم المصري محمد صلاح من ليفربول وفاردي نجم ليستر في المراكز الأولى كما جرت العادة، إذ من المرتقب دخول هاري كين وسون وربما أوباميانغ مهاجم أرسنال للتنافس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2019 - 2020

المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

المراكز

اسم اللاعب

الأهداف

الأول

فاردي

23

الثاني

أوباميانغ

22

الثاني

داني إنغز

22


وينعكس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى على أداء فرق اللاعبين إذ عادة ما يحصد نجوم كبار فرق المسابقة الجوائز الفردية.

ويبدو من الصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر.​​​​​

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