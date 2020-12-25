ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم 2020 - 2021

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة ستكون مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.
ويتواجد اسم المصري محمد صلاح من ليفربول وفاردي نجم ليستر في المراكز الأولى كما جرت العادة، إذ من المرتقب دخول هاري كين وسون وربما أوباميانغ مهاجم أرسنال للتنافس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
|
المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
|
المراكز
|
اسم اللاعب
|
الأهداف
|
الأول
|
فاردي
|
23
|
الثاني
|
أوباميانغ
|
22
|
الثاني
|
داني إنغز
|
22
وينعكس ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى على أداء فرق اللاعبين إذ عادة ما يحصد نجوم كبار فرق المسابقة الجوائز الفردية.
ويبدو من الصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر.