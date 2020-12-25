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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020 - 2021 مع آخر التحديثات

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سيكشف ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الموسم الشاق أخباراً سعيدة لأنصار بعض الفرق ومحبطة للبعض الآخر.

AFP

يشهد ترتيب الدوري الإنجليزي إثارة حقيقية ترتبط بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إضافة لصراع الهروب من شبح الهبوط.

وتنافس كل من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي في الموسم الفائت على إيجاد مكان في المربع الذهبي المؤهل لأعرق المسابقات الأوروبية الأمر الذي أبقى ترتيب الدوري الإنجليزي محلّ متابعة حتى صافرة انتهاء الموسم.

وبعيداً عن حسم ليفربول مسبقاً للقب وقمة ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد التناوب على المقاعد الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم إثارة لافتة خاصة وأنّ إيفرتون خطف الأنظار وأرسنال صدم عشاقه مع أواخر 2020 .

جدول ونتائج ومواعيد مباريات الدوري الانجليزي

وانطلقت مباريات الدوري الإنجليزي التي نقلت حصرياً عبر beIN SPORTS في أيلول/سبتمبر الفائت بسبب جائحة كورونا التي جعلت ختام الموسم الفائت متأخراً.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020

المركز

الفريق

عدد النقاط

الأول

ليفربول

99

الثاني

مانشستر سيتي

81

الثالث

مانشستر يونايتد

66

الرابع

تشيلسي

66

وقدمت قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة شملت استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتتيح beIN SPORTS لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إنجلترا.

وتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، في التعليق على أهم مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم.

ولم تتلخص تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإنجليزي بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل نشر الموقع الإلكتروني أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن المسابقة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

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