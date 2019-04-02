ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2018 – 2019

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة كانت مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2018 - 2019 المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز اسم اللاعب الأهداف الأول أغويرو 19 الثاني هاري كين 17 الثالث ماني 17 الرابع محمد صلاح 17 الخامس أوباميانغ 17



ومن الواضح أن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى ينعكس تماماً على أداء فرق هؤلاء اللاعبين وذلك بوجود كبار المسابقة في أعلى الهرم.

ويصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر إذ يتنافس نجوم المسابقة على الصفوف الأولى.

وتوّج محمد صلاح نجم ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ولا تزال حظوظه قائمة في الحفاظ على إنجازه مع المراحل الأخيرة من المسابقة.