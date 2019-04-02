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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2018 – 2019

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الصراع على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز يعد استثنائياً مع دخول خمسة لاعبين للتنافس على أهم ألقاب المهاجمين من الناحية الفردية.

AFP

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع إثارته لسنة أخرى جديدة كانت مشابهة إلى حدٍّ كبير للموسم الماضي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2018 - 2019

المراكز الأولى في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

المراكز

اسم اللاعب

الأهداف

الأول

أغويرو

19

الثاني

هاري كين

17

الثالث

ماني

17

الرابع

محمد صلاح

17

الخامس

أوباميانغ

17


ومن الواضح أن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في مراكزه الأولى ينعكس تماماً على أداء فرق هؤلاء اللاعبين وذلك بوجود كبار المسابقة في أعلى الهرم.

ويصعب وجود لاعب ينافس على ترتيب هدافي الدوري الممتاز ويكون فريقه في مركز متأخر إذ يتنافس نجوم المسابقة على الصفوف الأولى.

وتوّج محمد صلاح نجم ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ولا تزال حظوظه قائمة في الحفاظ على إنجازه مع المراحل الأخيرة من المسابقة.

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