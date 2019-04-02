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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ترتيب الدوري الانجليزي مع آخر التحديثات هذا الموسم 2018 – 2019

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صراع ليفربول ومانشستر سيتي جعل ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في أولويات عشاق هذه البطولة نظراً لتبدل المراكز بين أسبوع وآخر.

AFP

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد متابعة استثنائية هذا الموسم سببها الأول صراع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب، وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المركزين الثالث والرابع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018 - 2019

المراكز الستة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

المراكز

اسم الفريق

النقاط

لعب

فارق الاهداف

الأول

ليفربول

79

32

53

الثاني

مانشستر سيتي

77

31

60

الثالث

أرسنال

63

31

26

الرابع

توتنهام

61

31

24

الخامس

مانشستر يونايتد

61

31

19

السادس

تشيلسي

60

31

18


ويبدو تغيير ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركزين الأول والثاني (حجزا لصالح ليفربول وسيتي منطقياً) أمراً تعجيزياً مع عدد النقاط الكبير الذي يمتلكانه ووصول المسابقة إلى مراحلها الأخيرة.

وبعيداً عن المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المحجوزة للكبار، تبدو حظوظ كارديف سيتي قائمة في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز رغم صعبة المهمة.

وكان مانشستر سيتي زعيماً أوحداً لترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الفائت لكنه وجد نفسه يترقب أيّ هفوة لليفربول هذا الموسم للاقتراب منه ومزاحمته على الصدارة بين الحين والآخر.

أما أندية أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي فقد دخلت في صراع من نوع آخر وتحديداً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل خاصة وأنّها تحقق حتى الىن نتائج مقبولة خلال الموسم ككل.
 
 

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