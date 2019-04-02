ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد متابعة استثنائية هذا الموسم سببها الأول صراع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب، وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المركزين الثالث والرابع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2018 - 2019 المراكز الستة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز اسم الفريق النقاط لعب فارق الاهداف الأول ليفربول 79 32 53 الثاني مانشستر سيتي 77 31 60 الثالث أرسنال 63 31 26 الرابع توتنهام 61 31 24 الخامس مانشستر يونايتد 61 31 19 السادس تشيلسي 60 31 18



ويبدو تغيير ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركزين الأول والثاني (حجزا لصالح ليفربول وسيتي منطقياً) أمراً تعجيزياً مع عدد النقاط الكبير الذي يمتلكانه ووصول المسابقة إلى مراحلها الأخيرة.

وبعيداً عن المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المحجوزة للكبار، تبدو حظوظ كارديف سيتي قائمة في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز رغم صعبة المهمة.

وكان مانشستر سيتي زعيماً أوحداً لترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الفائت لكنه وجد نفسه يترقب أيّ هفوة لليفربول هذا الموسم للاقتراب منه ومزاحمته على الصدارة بين الحين والآخر.

أما أندية أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي فقد دخلت في صراع من نوع آخر وتحديداً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل خاصة وأنّها تحقق حتى الىن نتائج مقبولة خلال الموسم ككل.



