ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد متابعة استثنائية هذا الموسم سببها الأول صراع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب، وأرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المركزين الثالث والرابع المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
|
المراكز الستة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
|
المراكز
|
اسم الفريق
|
النقاط
|
لعب
|
فارق الاهداف
|
الأول
|
ليفربول
|
79
|
32
|
53
|
الثاني
|
مانشستر سيتي
|
77
|
31
|
60
|
الثالث
|
أرسنال
|
63
|
31
|
26
|
الرابع
|
توتنهام
|
61
|
31
|
24
|
الخامس
|
مانشستر يونايتد
|
61
|
31
|
19
|
السادس
|
تشيلسي
|
60
|
31
|
18
ويبدو تغيير ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركزين الأول والثاني (حجزا لصالح ليفربول وسيتي منطقياً) أمراً تعجيزياً مع عدد النقاط الكبير الذي يمتلكانه ووصول المسابقة إلى مراحلها الأخيرة.
وبعيداً عن المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المحجوزة للكبار، تبدو حظوظ كارديف سيتي قائمة في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز رغم صعبة المهمة.
وكان مانشستر سيتي زعيماً أوحداً لترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الفائت لكنه وجد نفسه يترقب أيّ هفوة لليفربول هذا الموسم للاقتراب منه ومزاحمته على الصدارة بين الحين والآخر.
أما أندية أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي فقد دخلت في صراع من نوع آخر وتحديداً من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل خاصة وأنّها تحقق حتى الىن نتائج مقبولة خلال الموسم ككل.