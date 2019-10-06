ويعدّ هدف لويس سورايز في مرمى إشبيلية أحد أجمل أهداف الموسم في الليغا بكل تأكيد، بعدما ارتقى وقام بحركة مقصية مستفيداً من عرضية البرتغالي سيميدو المميزة (27).

وتألق سواريز بشكل ملفت مؤخراً بعدما قاد برشلونة للفوز على إنتر الإيطالي الأربعاء الفائت بتسجيله هدفي المباراة 2-1 ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسبق هدف سواريز اليوم ضغطاً هائلاً لإشبيلية الذي أضاع العديد من الفرص السانحة، قبل أن يحرّر الأوروغوياني فريقه من الضغوطات.

وسبق وأن تألق سواريز في مباراة كبيرة أيضاً كانت أمام فالنسيا بتسجيله ثنائية في انتصار فريقه 5-2 هذا الموسم أيضاً.