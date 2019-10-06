مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة هامة جداً إذ يسعى رفاق ميسي إلى تحقيق الفوز وتأكيد صحوتهم في المرحلة الماضية من جولة دوري الأبطال، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الزائر الأندلسي الذي يسعى بدوره لإيجاد مكان بين الأوائل لا سيما أنه لا يتأخر سوى بنقطة واحدة عن الفريق الكاتالوني.

ولمن سيفوته البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيليه اليوم يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة أو الاشتراك الآن كي يحضر القمة المنتظرة.

مع أنّ إشبيلية يعد منافساً قوياً لكن برشلونة فاز عليه 82 مرة فبات أكثر فريق يخسر أمامه الفريق الأندلسي.

مباراة برشلونة وإشبيلية – مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة برشلونة أيضاً عبر الإنترنت أ إذ سيتمتع مشتركونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

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