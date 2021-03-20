متابعة: مازن الريس

انتصر ريال مدريد على مضيفه سلتا فيغو 3-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني ليصعد إلى المركز الثاني ويضيق الخناق على أتلتيكو المتصدر.

وقاد الفرنسي كريم بنزيمة ريال مدريد للفوز بتسجيله ثنائية لفريقه (20 و30) فيما سجّل سانتي مينا هدف المضيف الوحيد (40).

وصنع بنزيمة هدف ريال مدريد الثالث والذي حمل توقيع أسينسيو في الوقت بدل الضائع (90+4).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة عن برشلونة الذي أصبح ثالثاً مؤقتاً أيضاً.

وهذا الفوز الثاني توالياً لريال مدريد في الدوري بعد تعادلين محبطين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو بذات النتيجة 1-1.

وجاء الانتصار بعد يوم من سحب قرعة دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب الميرنغي أمام ليفربول الإنكليزي في ربع نهائي المسابقة.

توني كروس يقدم تمريرتين حاسمتين لكريم بنزيمة في مباراة واحدة مع ريال مدريد لأول مرة في جميع المسابقات.

كريم بنزيمة يصبح رابع أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 186 هدفاً بالتساوي مع المهاجم الشهير سانتيانا.

مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو - التغطية الخاصة

هدف (90+4): بنزيمة يصنع الهدف الثالث الذي حمل توقيع البديل أسينسيو.

(88) فيار يخرج من مرماه ليبطل مرتدة خطيرة لريال مدريد.

(82) القائم يحرم أسباس من التعديل بعد تسديدة مميزة من ركلة حرة مباشرة.

(78) محاولة كريم بنزيمة تقف عند حدود تألق فيار.

(66) اختراق مميز من فينيسيوس ولكن اللمسة الأخيرة تغيب مجدداً.

(62) البلجيكي كورتوا يتفوّق على نفسه وينقذ مرمى ريال مدريد من هدف محقق.

(53) تسديدة طائشة من الفرنسي مندي وريال مدريد يلعب دون مجازفة.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-1.

هدف (40): سانتي مينا يعوّض الفرصة المهدرة ويعيد سلتا فيغو للمباراة بضربة رأس.

(31) سانتي مينا يفضل التسجيل بطريقة استعراضية ويضيع فرصة تذليل الفارق.

هدف (30): كريم بنزيمة يتابع التألق ويهدي ريال مدريد الهدف الثاني.

(27) فينيسيوس يهدر بغرابة فرصة الهدف الثاني.

(23) برايس ميندز كاد يدرك التعادل من ضربة رأس أخطأت المرمى.

هدف (20): كريم بنزيمة يضع ريال مدريد في المقدمة بتسديدة رائعة.

(17) فيار يسبق البرازيلي فينيسيوس على الكرة البينية المميزة التي مررها الكرواتي مودريتش.

لا يوجد خطورة حقيقية من سلتا فيغو في أول ربع ساعة والتعادل دون أهداف يسيطر على اللقاء رغم أفضلية ريال مدريد النسبية.

(9) تسديدة خطيرة من بنزيمة يبعدها مالو مدافع سلتا فيغو في اللحظة الأخيرة.

(7) أول ظهور لسلتا فيغو من عرضية المكسيكي أراخو التي لم تجد من يتابعها.

(5) ريال مدريد يفشل في استغلال خطأ فيار حارس سلتا فيغو وتسديدة الفرنسي كريم بنزيمة تصطدم بالدفاع.

انطلاق مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة سلتا فيغو

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