ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 - 2021 مع آخر التحديثات

تزعم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الفائت، لكن الحفاظ على جائزته موضع شك نظراً لتراجع مستواه بداية الموسم الحالي 2020-2021 وتألق الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيمة وأسباس ومورينو.

وينعكس ترتيب هدافي الدوري الإسباني في مراكزه الأولى على أداء فرق اللاعبين إذ عادة ما يحصد نجوم كبار فرق المسابقة الجوائز الفردية، نظراً لكثرة النجوم فيها والاستقرار المستمر مقارنة بالأندية الأقل أداء على المستويين الإداري والفني.

وكما كان متوقعاً لم يجد ليونيل ميسي نجم برشلونة صعوبةً للاحتفاظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للمرة الرابعة توالياً والسابعة في تاريخه (الموسم المنصرم) إلا أنّ خلافاته الأخيرة مع إدارة برشلونة أثرت بشكل أو بآخر على مستواه أواخر 2020 .