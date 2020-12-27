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الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 - 2021 مع آخر التحديثات

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ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 - 2021 يعد الأكثر أهمية بالنسبة لعشاق الإنجازات الفردية.

AFP

تزعم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الفائت، لكن الحفاظ على جائزته موضع شك نظراً لتراجع مستواه بداية الموسم الحالي 2020-2021 وتألق الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيمة وأسباس ومورينو.

  • جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الفائت

  • ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم مع آخر التحديثات

 وينعكس ترتيب هدافي الدوري الإسباني في مراكزه الأولى على أداء فرق اللاعبين إذ عادة ما يحصد نجوم كبار فرق المسابقة الجوائز الفردية، نظراً لكثرة النجوم فيها والاستقرار المستمر مقارنة بالأندية الأقل أداء على المستويين الإداري والفني.

 

وكما كان متوقعاً لم يجد ليونيل ميسي نجم برشلونة صعوبةً للاحتفاظ بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني للمرة الرابعة توالياً والسابعة في تاريخه (الموسم المنصرم) إلا أنّ خلافاته الأخيرة مع إدارة برشلونة أثرت بشكل أو بآخر على مستواه أواخر 2020 .

ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي 2019 - 2020

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-2020

الترتيب

اللاعب

الفريق 

أهداف

المركز الأول

ليونيل ميسي

برشلونة

25

المركز الثاني

كريم بنزيمة

ريال مدريد

21

المركز الثالث

جيرارد مورينو

فياريال

18

 

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