المباريات المتبقية لبرشلونة واللاعبون المهددون بالحرمان

أربعة من لاعبي كومان الأساسيين لديهم أربع بطاقات صفراء، هم: ميسي، دي يونغ غريزمان، ومينغيوزا، فإذا ما نال أحدهم البطاقة الصفراء ضد غرناطة، فإنه سيعاقب بالحرمان من اللعب ضد فالنسيا في المستايا الأحد المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 - 2021 مع آخر التحديثات

مع العلم أن خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس يحملان 8 إنذارات هذا الموسم، وبيكيه 3.

بعد مواجهة الخفافيش سيكون برشلونة على موعد مع اللقاء المفصلي والذي سيحدد بشكل كبير الفائز بلقب الدوري، حين يزور رجال المدرب دييغو سيميوني عملاق كامب نو في المرحلة 35.

ويمكن لرجال كومان أن يضمنوا اللقب في حال التعادل مع أتلتيكو، إذا ما فازوا باللقاءات الخمسة الأخرى.

بعد مواجهة أتلتيكو ينتظر برشلونة لقاء ليفانتي (خارج الديار)، سيلتا فيغو (كامب نو) وإيبار (خارج الديار).

