ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 - 2021 مع آخر التحديثات

دائماً ما يشكل ترتيب الدوري الإسباني مع آخر التحديثات أولوية بالنسبة لعشاق هذه المسابقة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة على اللقب بين ريال مدريد البطل وبرشلونة الوصيف وأتلتيكو مدريد المجتهد وريال سوسييداد المتطور.

ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2020 – 2021 يعد حاسماً في مسألة طموحات الأندية بشأن اقتناص اللقب المحلي أو التنافس على البطولات الخارجية.



وتربّص برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني معظم مراحل الموسم المنصرم قبل أن يقلب ريال مدريد الطاولة على الفريق الكاتالوني في الأشهر الأخيرة وهو ما منحه حسم اللقب في المراحل الحساسة من الموسم.

وانطلقت مباريات الدوري الإسباني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في أيلول/سبتمبر الفائت بسبب جائحة كورونا التي عبثت بجداول المباريات واستعدادات الفرق خلال 2020.

ترتيب الدوري الإسباني الموسم الفائت

المركز النادي النقاط الأول ريال مدريد 87 الثاني برشلونة 82 الثالث أتلتيكو مدريد 70 الرابع إشبيلية 70



وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتتيح beIN SPORTS لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إسبانيا.

وسيقوم مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلماتهم، بالتناوب في التعليق على أهم مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإسباني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن المسابقة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.