وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات متوازنة في الـ"يوروبا ليغ".
نتائج قرعة ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي:
-
غرناطة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنكليزي
-
أرسنال الإنكليزي - سلافيا براغ التشيكي
-
أياكس أمستردام الهولندي - روما الإيطالي
-
دينامو زغرب الكرواتي - فياريال الإسباني
نتائج قرعة نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي:
- الفائز من مباراة غرناطة ومانشستر يونايتد يواجه الفائز من مباراة أياكس أمستردام أمام روما
- الفائز من مواجهة دينامو زغرب أمام فياريال يواجه الفائز من مباراة أرسنال وسلافيا براغ
النهائي
- مباراة النهائي ستكون يوم 26 أيار/مايو 2021 في ملعب غدانسك في بولندا.
لائحة الأندية التي بلغت ربع النهائي:
- أياكس أمستردام الهولندي
- أرسنال الإنكليزي
- غرناطة الإسباني
- مانشستر يونايتد الإنكليزي
- روما الإيطالي
- فياريال الإسباني
- سلافيا براغ التشيكي
- دينامو زغرب الكرواتي
البث المباشر لمراسم سحب قرعة الدوري الأوروبي: