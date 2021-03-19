أبرز ردود الأفعال بعد سحب قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة إذ سيلاقي فريق غرناطة نادي مانشستر يونايتد ويلعب أرسنال أمام سلافيا براغ وأياكس أمستردام أمام روما ودينامو زغرب مع فياريال.

بينتو: "أياكس فريق كبير"

أكد تياغو بينتو، المدير العام لفريق روما بأن أياكس فريق كبير قائلاً: “أياكس فريق كبير. كل عام يعيدون ابتكار أنفسهم من خلال مواصلة التعاقد مع لاعبين موهوبين، مثل أنتوني وديفيد نيريس. إنهم فريق حقق الكثير من النجاح على الصعيد المحلي في السنوات الأخيرة. لذلك فهم يمثلون تحدياً صعباً".

كرزنار يشيد بأوناي إيمري

أشاد دامير كرزنار، مدرب دينامو زغرب الكرواتي بمدرب فريق فياريال الإسباني قائلاً: "أوناي إيمري مدرب رائع، من الواضح أنه من الصعب للغاية التفوق عليه. ما يمنحنا الأمل هو أننا تغلبنا على توتنهام بطريقة غير متوقعة. يمنحنا هذا قوة للبحث عن وصفة تمنحنا القدرة على المنافسة ".

إيروين: "ستكون المهمة صعبة"

أكد دينيس إيروين، اللاعب السابق لفريق مانشستر يونايتد، بأن مواجهة غرناطة في ربع النهائي ستكون صعبة: "لم يبقَ أي فريق سهل. إنهم فريق من الدوري الإسباني لذا سيكونون أقوياء جدًا، جيدون فنياً، جيدون جدًا من الناحية التكتيكية. لقد واجهنا سوسيداد في البطولة حيث لعبنا بشكل جيد للغاية. لذلك ستكون مهمة صعبة، لكننا نتطلع إليها لأننا في حالة جيدة ".

