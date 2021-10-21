ووقّع النيجيري بالوغون والجامايكي رووف على ثنائية رينجرز (18 و30).

وقلب ليون الفرنسي تخلفه أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي صفر-2 إلى فوز 4-3.



فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بتقدمهم مبكراً بهدفين سريعين حملا توقيع السلوفاكي لوكاس هاراسلين (4 و19).

وردّ ليون بهدف عن طريق الكاميروني كارل توكو إيكامبي (42)، ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني بواسطة حسام عوار (53) والبرازيلي لويس باكيتا (67).



وأكمل ليون المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه مالو غوستو في الدقيقة 74 من دون أن يستغل منافسه النقص العددي في صفوفه لإدراك التعادل على الأقل، لا بل أضاف ليون الهدف الرابع بواسطة إيكامبي قبل النهاية بدقيقتين قبل أن يقلّص البديل لاديسلاف كرايتشي الفارق (90+6).



ويتصدر ليون المجموعة بالعلامة الكاملة مقابل 4 نقاط لسبارتا براغ، و3 نقاط لرينجرز ونقطة لبروندبي.