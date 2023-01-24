متاعب متذيل جدول ترتيب البوندسليغا بدأت منذ الدقيقة السابعة بتلقيه لأول أهداف لايبتسيش بفضل أندري سيلفا وبعدها بثماني دقائق جاء الدور على بينجامان آينريخ ليضاعف النتيجة للضيوف.

البرتغالي أندريه سيلفا ضرب من جديد مسجلا الهدف الثالث، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل أضاف تيمو فيرنر رابع الأهداف لفريقه.

وفي الشوط الثاني قلص شالكه النتيجة عن طريق سويشيرو كوزوكي في الدقيقة السادسة والخمسين، لكن سرعان ما عاد لايبتسيش للتهديف من جديد مدونا الهدف الخامس بقدم الإسباني داني أولمو في الدقيقة الثالثة والثمانين. وتعززت غلة الضيوف بهدف سادس من توقيع يوسوف بولسن في الدقيقة 89.

