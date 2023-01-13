بعثة بايرن ميونيخ تغادر العاصمة القطرية الدوحة من قبل beIN SPORTS January 13, 2023 17:15 1:00 دقيقة نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ على تويتر مقطع فيديو يظهر مغادرة الفريق العاصمة القطرية الدوحة عقب نهاية معسكره الشتوي. تقارير إخبارية الدوحة بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض 22:16 دقيقة شاهد وقائع حفل افتتاح "شان" الجزائر 2022 3:45 دقيقة تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي 0:25 دقيقة تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي خليجي 25 1:20 دقيقة كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح 0:43 دقيقة قنواتنا ستبث مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 1:10 دقيقة قطر والبحرين في نصف نهائي خليجي 25 0:58 دقيقة آرسنال يسيطر على جوائز الشهر في البريميرليغ 1:00 دقيقة بعثة بايرن ميونيخ تغادر العاصمة القطرية الدوحة 0:32 دقيقة فان دي بيك يغيب عن مانشستر يونايتد لنهاية الموسم