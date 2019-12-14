بايرن ميونيخ 6 فيردر بريمن 1 December 14, 2019 17:59 4:59 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مونتيري (2) / (0) السد – التغطية الخاصة 3:35 دقيقة بورنموث يلدغ تشيلسي 2:34 دقيقة ليستر سيتي يسقط في فخ نوريتش 4:59 دقيقة كوتينيو يستعرض بهاتريك وبايرن يصحو بسداسية 4:59 دقيقة بايرن ميونيخ 6 فيردر بريمن 1 1:18 دقيقة سالم الدوسري: "قدمنا مباراة بأخطاء قليلة" 0:43 دقيقة بن شريفية: "نحن راضون عن الأداء" 1:25 دقيقة غوميس: "أنا محظوظ لأنني ألعب في الهلال" 1:21 دقيقة الشعباني: "قدمنا مباراة في المستوى" 0:58 دقيقة رازفان لوتشيسكو: "انتصار مستحق"