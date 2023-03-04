وافتتح ماتيس دي ليخت التسجيل للعملاق البافاري في الدقيقة 39 قبل أن يسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 88 أشعل خوان خوسيه بيريا الدقائق المتبقية في اللقاء بتسجيله الهدف الأول لشتوتغارت، إلا أن أحاب الأرض لم يتمكنوا من التعادل لتنتهي المباراة على وقع تحقيق البايرن لانتصاره الرابع عشر في المسابقة فيما تلقى شتوتغارت خسارته الثانية عشرة.

واستعاد بايرن الصدارة مجدداً بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة متساوياً مع بوروسيا دورتموند ومتقدماً عليه بفارق الأهداف.

من جانبه تجمد رصيد شتوتغارت عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

